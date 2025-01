LIVE: Antwerp stelt (met dank aan owngoal) orde op zaken tegen Westerlo

De 2-2 staat nog maar net op het bord, of bijna trillen de touwen opnieuw op de Bosuil. Devine snijdt naar binnen en trapt richting de korte hoek, maar Lammens is alert.



Niet veel later is het weer aan Antwerp. Na goed voorbereidend werk van Ondrejka probeert Odoi het zonder succes van heel ver.



Heerlijke wedstrijd.