LIVE: Westerlo en STVV (met Lamkel Zé op de bank) gaan op zoek naar belangrijke punten in strijd tegen degradatie

Lamkel Zé speelklaar

Het is gelukt om de administratie rond het papierwerk van Lamkel Zé op tijd in orde te brengen. Hij is speelgerechtigd voor de wedstrijd, maar komt hij ook meteen in actie?





De andere nieuwkomer bij STVV, Hiiro Komori, wacht nog op groen licht voor zijn visum en mag nog niet meedoen.