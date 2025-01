Dankzij 2 héérlijke treffers: STVV scoort gouden driepunter tegen Westerlo, eerste minuten voor Lamkel Zé

2025 kon niet beter beginnen voor STVV. Op bezoek bij Westerlo pakte de ploeg van Felice Mazzu een deugddoende en broodnodige overwinning. Na amper zes minuten scoorde Andrés Ferrari een absoluut pareltje en wanneer Westerlo zich terug in de wedstrijd had geknokt, sloeg STVV nog eens collectief terug. En zo kruipt het stilletjes uit de kelder van het klassement.

Lamkel Zé staat klaar om in te vallen als Ito de 1-2 op het scorebord zet. Felice Mazzu valt de Kameroener in de armen. In de resterende tijd kan Zé nog enkele tegenaanvallen opzetten. Hij scoort punten.

Na 20 minuten van aanhoudende druk in de tweede helft kan STVV een dodelijke counter opzetten: 1-2. Westerlo kan nooit de rug rechten.

Met een geweldig doelpunt en geen verdere uitblinkers in de partij is Andrés Ferrari de sleutelfiguur in de match. Net na zijn goal vanaf de middencirkel scoort hij bijna een tweede keer met een mooie volley.

Westerlo begon goed aan de wedstrijd, maar het was toch STVV dat op voorsprong kwam. De Uruguayaan Andres Ferrari schilderde de bal van in de middencirkel over het hoofd van Van Langendonck: 0-1 op een fenomenale manier.

Westerlo reageerde, maar kon geen grote kansen creëren. Tot plots, op slag van rust, de voorzet van Alfie Devine in doel waaide: 1-1. Westerlo kon zo met een gelukje op gelijke hoogte komen en met een gelijkspel de kleedkamer ingaan.

Na de pauze ging Westerlo door op hetzelfde elan. Met dat verschil dat ze nu wel echte kansen konden creëren. Piedfort leek van dichtbij de voorzet van Yow binnen te koppen, maar doelman Kokubo reageerde geweldig en kon de bal nog in corner slaan.

Enkele minuten daarna stond Lamkel Zé klaar om in te vallen, wanneer STVV op 1-2 kwam via Ryotare Ito. De Japanner rondde de scherpe tegenaanval knap af. Felice Mazzu viel in de armen van Lamkel Zé.