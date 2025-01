Standard opent nieuwe jaar met eerste overwinning sinds november tegen KV Kortrijk

Op basis van het scorebord zou deze prijs naar Ayensa moeten gaan, maar Ilay Camara was de beste speler bij Standard. Heel wat snelheid, acties en kansen gingen van de wingback uit, het was ook zijn versnelling die het doelpunt inleidde.

Thierry Ambrose was de enige Kortrijkzaan die echt op niveau was en na rust sloeg Standard toe. Ayensa nam Pirard van dichtbij te grazen, Dewaele had toch iets beter kunnen weg werken.

Laurent Henkinet (Standard): "We maken misschien niet veel doelpunten maar zijn stabiel achterin, dat is onze kracht dit jaar. Met deze winst kunnen we weer iets geruster naar de tabel kijken, om het seizoen positief te beëindigen."

Gilles Dewaele (KV Kortrijk): "Er waren genoeg kansen om een grotere score te hebben, we verdienen zeker een punt. Jammer genoeg zijn we weer niet efficiënt, dat we meteen na rust nog een tegendoelpunt krijgen is extra zuur."

Yves Vanderhaeghe (KV Kortrijk): "We hebben heel wat mogelijkheden niet gegrepen, uiteindelijk krijgen we ook een veel te gemakkelijk doelpunt tegen. We hebben veel de bal gehad en kansen gecreëerd maar in de zestien meter lukte het niet. Soms moet je gewoon iemand hebben die het kan afmaken.

"Ik ben bang van geen enkele ploeg. We verliezen toch elke week, het kan alleen maar beter gaan. Ik heb vandaag een heel andere Kortrijk gezien en we moeten daarop verderbouwen. We moeten ontgoocheld zijn over deze uitslag, maar volgende week moeten we weer als team strijden voor de drie punten."

Ivan Leko (Standard): "We lachen intern met onze 1-0 a la Italiana, maar deze punten zijn zo belangrijk. We moesten kalm blijven en wachten op ons moment, één keer toeslaan was genoeg. Onze defensie stond heel goed, en de atmosfeer hier was weer geweldig. We zijn hier thuis een heel moeilijke tegenstander om tegen te spelen.

"We gaan niet beginnen rekenen over de degradatie. We kunnen er nu wel misschien wat mee lachen, maar in het begin van het seizoen waren we de grootste favoriet om te zakken. Kijk hoeveel jongens van de tweede ploeg we vandaag weer mee hadden. Het is een heel moeilijk seizoen, dus ik kan er niet mee lachen. Elk punt is het gevolg van heel veel werk, de jongens verdienen dit."