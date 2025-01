Standard-coach Leko moet tegen Kortrijk keepersvraagstuk oplossen na vertrek van Bodart

Keepersvraagstuk bij Standard

Ivan Leko heeft dit seizoen al heel wat moeten puzzelen als coach van Standard. Door het vertrek van doelman Arnaud Bodart en de blessure van Matthieu Epolo is daar voor de competitiewedstrijd tegen Kortrijk een nieuw vraagstuk bijgekomen.



"Ik ben teleurgesteld over het vertrek van Arnaud, want we hadden op hem gerekend voor de komende wedstrijden", blikte Leko op de persbabbel gepikeerd vooruit naar de wedstrijd.



De opties van de Kroaat zijn nu beperkt. Er is derde doelman Lauren Henkinet, maar die is nog maar pas weer fit na lang blessureleed. Mogelijk geeft Leko daarom de voorkeur aan een jonkie. Tom Poitoux (19) en Mattéo Godfroid (20) komen in aanmerking.