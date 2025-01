Na 5 minuten met 10 man, maar toch winnen: Genk zet OHL opzij dankzij dubbele penalty

Voor Genk is het de 10e thuiszege op rij over alle competities heen. Straffer nog: in de JPL pakte het voor eigen volk 31/33. Een Limburgs fort.

Nog geen minuut waren we aan het voetballen in de tweede helft of Genk kreeg al een strafschop cadeau van OHL. Steuckers bedankte, op karakter trokken ze daarna de zege over de streep.

Van slechte dagen op het werk gesproken. KRC Genk ging tegen OH Leuven op zoek naar revanche voor de heenronde, maar die missie werd na 5 minuten voetballen plots een pak moeilijker. Matte Smets had duidelijk ruzie met het leer net over de middenlijn, vliegensvlug ging Ikwuemesi met de bal aan de haal. Smets sleurde in een reflex de Nigeriaanse spits neer, een jeugdzonde die hem op een vroege rode kaart kwam te staan. Genk-trainer Fink voelde het Leuvense gevaar opborrelen en gooide het blok erop met een vroege wissel, zo kregen we amper kansen te zien in een potige pot.

Gelukkig bracht de tweede helft beterschap. Na nog geen minuut dook de pijlsnelle Bonsu Baah de vijandige zestien in, OHL-verdediger Kurucay kwam hopeloos te laat en gleed de Ghanees stomweg omver: strafschop. Een koud kunstje voor Steuckers , die de Genkse burger moed gaf met de gevleide voorsprong. Ook achterin stond Genk er op de beslissende momenten: jong sluitstuk Mike Penders redde meermaals de meubelen, vooral met een knappe redding op Maziz kreeg de Belg de handen op elkaar. In minuut 84 was de lastige Leuvense klus dan uiteindelijk volledig geklaard: de ingevallen Oh zette - opnieuw vanop de stip - de geruststellende 2-0 eindstand op het bord. Door de zege blijft Genk sowieso de trotse leider, bij OHL zullen ze vooral balen van de gemiste kans tegen een 10-koppige tegenstander.

Chris Coleman (OH Leuven): "Verliezen met 0-2 op het veld van de leider kan gebeuren, maar vandaag is gebleken waarom wij niet hoger in het klassement staan. Je moet oog hebben voor details en situaties. Kijk, wanneer Genk een kans had, haalden ze er steeds het meeste uit. Wij spelen te vaak nog te 'casual'. In het voetbal moet je je verantwoordelijkheid pakken en elke situatie afhandelen. We hebben nog te weinig die straatmentaliteit."

Thorsten Fink (Genk): "Het was niet gemakkelijk om een volledige wedstrijd met tien te spelen, maar het was een zeer goede prestatie van het team. We hebben het goed opgelost. Ik denk dat we de overwinning verdienen, ook al waren we met een mannetje minder. We hebben echt getoond dat we één team zijn. De invallers deden ook perfect wat ze moesten doen. Het was heel belangrijk dat we de eerste competitieoverwinning van het jaar hebben kunnen boeken."