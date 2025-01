KRC Genk heeft iets recht te zetten tegen OHL: "We willen revanche pakken"

Matte Smets wil wraak

Matte Smets was een van de uitblinkers tegen STVV en hoopt die lijn door te trekken tegen OHL, waarmee hij nog een eitje te pellen heeft. Genk verloor op de 2e speeldag met 3-1 tegen Leuven. "Dat was nog maar onze 2e match, dus we waren nog wat aan het zoeken", zegt hij.



"Het was toen echt geen goede prestatie als ploeg, dus dat gaan we proberen recht te zetten. We willen revanche pakken en de drie punten thuis houden."