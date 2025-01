LIVE: Dender houdt ploeterend Gent uitstekend onder de duim

Winterkoopje Lopes meteen in de basis

Leonardo Da Silva Lopes, ex-Cercle Brugge, tekende in de kerstperiode een contract voor 3,5 jaar bij Gent. De Portugese middenvelder kon zijn sterke seizoen bij de Vereniging vorig jaar niet verzilveren met een transfer, waardoor hij plots een vrije speler was.



"Hij is een type middenvelder dat we nog niet in onze rangen hadden", verklaarde manager sports Arnar Vidarsson de keuze voor Lopes. Benieuwd of hij meteen al het goede kan (her)bevestigen.