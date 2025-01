LIVE (20.45 u): Union (zonder vertrekkende Lapoussin?) wil zijn bekerkater doorspoelen tegen Charleroi

Geen spoor van Lapoussin

Na nieuwe fratsen leken de plooien tussen Loïc Lapoussin en Union opnieuw gladgestreken, want tegen Antwerp zat de Malagassiër gewoon opnieuw in de selectie.



Drie dagen later is het echter zoeken naar de naam van Lapoussin op het wedstrijdblad. Nochtans trainde hij wel mee met de A-selectie deze week. Dat doet de geruchtenmolen aanzwengelen: zoekt de Brusselse chouchou dan toch nog andere oorden op deze winter?