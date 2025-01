Weg naar boven is ingezet: Cercle Brugge klautert uit degradatiezone met zege tegen KV Mechelen

Onvoorspelbaarheid troef

Duiken we even de geschiedenisboeken in, merken we dat beide ploegen aan elkaar gewaagd zijn.



Van de laatste 10 onderlinge duels belandden er 3 in het mandje van Cercle Brugge, 3 in dat van KV Mechelen en 4 keer werden de punten broederlijk gedeeld. De glazen bol heeft er zijn handen mee vol.