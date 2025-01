LIVE (19.15 u): Cercle Brugge en KV Mechelen willen goede zaak doen in het klassement

Versterkingen aan beide zijden

Ook Cercle ging shoppen tijdens de kerstperiode. De jonge Steve Ngoura moet op termijn de opvolger worden van Kevin Denkey, die naar de MLS trok.



De 19-jarige Fransman komt over van Le Havre. "Ngoura staat als centrumspits gekend om zijn snelheid, technische vaardigheden en zijn oog voor doel", klinkt het bij Cercle.



De aanvaller is momenteel wel nog geblesseerd aan zijn quadriceps en zal ten vroegste in februari zijn debuut kunnen maken voor de Vereniging.