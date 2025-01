LIVE: Wat een pech voor Beerschot! Antwerp komt door afgeweken vrijschop gevleid langszij

Ik denk dat er veel verschillen zijn met de vorige derby. We willen deze keer natuurlijk de wedstrijd uitspelen, daar hebben we iedereen voor nodig. Ik hoop dat de supporters als één blok achter het team zullen staan. Wij spelen met een heel ander team, in andere opstelling, op Het Kiel. Daar zijn we al een tijdje ongeslagen en dat willen we vandaag voortzetten.

Dirk Kuyt