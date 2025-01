Club Brugge wil ongeslagen reeks symbolisch voorzetten tegen Anderlecht: "We hebben vertrouwen"

Ongeslagen reeks

Club Brugge is al 15 matchen op een rij ongeslagen, een reeks die het op 27 oktober inzette thuis tegen Anderlecht. Kan het die reeks voortzetten? "Het is alvast het goede moment", aldus Hayen. "We zitten in een goede flow. We willen erop voortborduren. We hebben vertrouwen en we geloven in onze kansen."



Wat is er veranderd bij Club Brugge in die reeks? "We voetballen volwassener", stelt Hayen. "De taken worden goed uitgevoerd en uiteraard speelt ook de factor geluk mee, daar moeten we niet onnozel over doen."