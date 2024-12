LIVE: STVV en Cercle Brugge sluiten kalenderjaar af met kelderduel

Slotstuk

’t Zit er bijna op. Samen met Anderlecht-Dender is STVV-Cercle Brugge de laatste match van 2024 in de Belgische competitie. Hierna duiken de clubs heel even in de winterstop. STVV of Cercle Brugge? Welk team gaat met vertrouwen naar 2025?