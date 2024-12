LIVE: In mistige omstandigheden gaan OH Leuven en Beerschot op zoek naar belangrijke driepunter

Moeilijke taak

Keeper zijn van Beerschot is niet simpel dit seizoen. Toch doet Nick Shinton het niet slecht onder de lat. De 23-jarige Belg is de JPL-doelman met de meeste reddingen per wedstrijd. In de voorbije maanden slikte Shinton wel gemiddeld 2 goals per match. Eén ding is duidelijk: hij heeft veel werk dit seizoen.