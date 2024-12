LIVE (18.30 uur): KV Mechelen en Standard snakken naar zege om 2024 mee af te sluiten

Het betekent veel voor onze ploeg dat O'Neill er vandaag niet bij is. Hij is zowel organisatorisch, tactisch en op mentaal vlak belangrijk. Hij is de kapitein en de leider van het team. We missen ook nog enkele andere ervaren spelers. We spelen met een jong team, maar vandaag is het hun kans om te tonen dat ze een resultaat kunnen behalen.

Ivan Leko