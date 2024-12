KV Mechelen en Standard vergeten naar top 6 te springen in doelpuntenloos gelijkspel

Geen goals en dus ook geen sprong naar top 6 voor KV Mechelen of Standard. Beide ploegen vonden in een pover duel niet de weg naar doel. Vooral de bezoekers maakten bijzonder weinig aanspraak op de zege.

KV Mechelen dat niet tot scoren komt, het is een zeldzaam feit dit seizoen. Enkel op bezoek bij Standard en KAA Gent konden de Mechelaars de weg naar doel ook niet vinden. Voor Standard is een wedstrijd zonder minstens één goal dan weer geen uitzondering. In ruim de helft van zijn competitieduels konden de Luikenaars niet scoren.

Matthieu Epolo heeft er al een seizoen met ups & downs opzitten, maar vandaag toonde hij zich toch weer een betrouwbaar sluitstuk bij Standard. In de eerste helft maakte hij drie kansen voor Raman onschadelijk en in de tweede helft hielp hij Standard het punt vasthouden met alle mogelijke vormen van tijdrekken. De teller staat op 8 clean sheets, alleen Coosemans en Moris doen beter.

KV Mechelen stapelt met de kansen ook de missers op in de eerste helft. Iets voorbij het uur gaat het twee keer mis in dezelfde fase. Raman mikt een grote kans eerst op Epolo en in de herneming kan ook Dahl van dichtbij niet afronden.

2 op 12 voor KV Mechelen, 3 op 12 voor Standard. Beide ploegen snakten na magere weken naar een overwinning om 2024 af te sluiten. Toch leidde dat enkel bij KV Mechelen tot dadendrang, Standard leek gaandeweg tot vooral blij met een punt.



Bij KV Mechelen was het kerstmaal duidelijk goed verteerd, want de thuisploeg vloog er meteen stevig in. Dat KV Mechelen aan de rust niet op voorsprong stond, had het toch vooral aan zichzelf te wijten.



Raman kon Epolo tot drie keer toe onder vuur nemen, maar de Standard-doelman kwam telkens als winnaar uit de strijd. Twee keer leidde zo'n redding wel tot een kansrijke herneming, maar Pflücke en Dahl lieten het daarbij afweten.



Standard was in de eerste helft amper gevaarlijk. Wanneer er dan toch eens dreiging ontstond en Eckert Ayensa na een afgeblokte kopbal van dichtbij kon besluiten liep zijn eigen ploegmaat Zeqiri in de weg.