Na 4 minuten was het al beklonken: Charleroi heeft aan kanonstart genoeg tegen onmondig Kortrijk

Beter Charleroi

Met 5 schoten op doel tegenover slechts 1 is Charleroi in het voordeel halfweg. De pogingen van de bezoekers brachten Vandenberghe wel niet in moeilijkheden. En de ene kans voor KVK ging er bijna in.



Op andere vlakken deed de thuisploeg het dan weer beter. Zo was KV Kortrijk nauwkeuriger met de passes (85% vs. 82%) en won het meer duels.