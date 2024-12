Westerlo en KV Mechelen blijven ter plaatse trappelen na zenuwslag en frustrerend gelijkspel

Ortwin De Wolf moest in de eerste helft amper wat uitsteken, maar kreeg na de koffie flink wat werk op de pank. Alleen een verlengde voorzet kon hem verslaan, verder is het punt van KV Mechelen op zijn conto te schrijven.

Sleutelmoment

Bijna had supersub Benito Raman zijn reputatie weer bevestigd. Met twee minuten reguliere speeltijd over klopte hij Koen Van Langendonck, maar wel nadat hij te vroeg vertrokken was. Dat zag de lijnrechter en bevestigde de man in het VAR-kantoor in Tubeke. Puntendeling.