LIVE: Zorgt topper tussen ploegen-in-vorm Union en Club Brugge voor vuurwerk?

Drie wedstrijden zonder winst tegen Union

Club Brugge is er al drie wedstrijden op een rij niet meer in geslaagd om Union te kloppen, telkens op eigen veld bovendien.



Vorig seizoen raakte Club in de play-offs thuis tegen Union niet verder dan een gelijkspel en ook dit seizoen moest het in de heenronde vrede nemen met een puntendeling in het Jan Breydelstadion. Tussendoor verloor het tegen de bekerwinnaar ook de strijd om de Supercup.