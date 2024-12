KAA Gent jaagt op eerherstel bij Standard na Europese uitschuiver

Het is een maand geleden dat Standard nog eens kon winnen, daarna volgden 3 gelijke spelen. Straks volstaan 3 punten tegen de bezoekers uit Gent om de nummer 5 in onze competitie bij te benen. KAA Gent moet reageren na de blamage in Noord-Ierland donderdag. Volg de affiche hier vanaf 16 uur of op Radio 1.