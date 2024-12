Kan KRC Genk leidersplaats en perfect thuisrapport veiligstellen tegen Anderlecht? "Gaan voor clubrecord"

Anderlecht minste tegengoals

Voor Wim De Coninck is Colin Coosemans de beste doelman in de JPL dit seizoen, wat zich vertaalt in mooie defensieve cijfers. "Anderlecht slikte nog maar 13 tegengoals, niemand doet beter. Genk pakt te makkelijk doelpunten. Het zit al aan 25 stuks."



"Het is een beetje raar dat Anderlecht als favoriet aan de match moet beginnen. Want als ze willen meedoen en op 2 punten willen komen, is winnen een must. En dat is toch een opgave."