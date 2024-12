Genk blijft maar winnen in eigen huis: ook tegen flauw Anderlecht stoomt de leider door

Einde

Racing Genk knoopt weer aan met de zege na het verlies tegen Club Brugge. De competitieleider was duidelijk beter dan een slap Anderlecht en boekt zijn 9e thuiszege op een rij, een clubrecord. Tolu was de matchwinnaar, hij opende de score in de eerste hellft en zette Karetsas na de rust op weg naar de 2-0. Voor Anderlecht is het de eerste nederlaag sinds eind oktober.