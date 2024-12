LIVE: Antwerp leidt dankzij vroege owngoal tegen heel matig Dender

Op de laatste speeldag van de heenronde stonden Antwerp en Dender al tegenover elkaar, 4 speeldagen later is het opnieuw zover.



Bij Antwerp zullen ze in elk geval gemotiveerd zijn, want thuis bleef The Great Old steken op 1-1. Fila zette Dender al na 2 minuten op voorsprong, Kerk kon pas in het slot gelijkmaken.