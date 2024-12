Antwerp roept neerwaartse spiraal een halt toe, Dender helpt een handje met 2 owngoals

za 21 december 2024 20:09

Dender einde 1 - 3 Antwerp 6' - Own goal - Kobe Cools (0 - 1) 23' - Geel - Jelle Bataille 56' - Doelpunt - Aurélien Scheidler (1 - 1) 60' - Doelpunt - Vincent Janssen (1 - 2) 72' - Own goal - Bryan Goncalves (1 - 3) 75' - Verv. Jelle Bataille door Andreas Verstraeten 75' - Verv. Jairo Riedewald door Rosen Bozhinov 80' - Verv. Roman Kvet door Desmond Acquah 80' - Verv. Ragnar Oratmangoen door Jasper Van Oudenhove 84' - Verv. Tjaronn Chery door Dennis Praet 84' - Verv. Gyrano Kerk door Jacob Ondrejka 89' - Verv. Anthony Valencia door Semm Renders Jupiler Pro League - speeldag 19 - 21/12/24 - 18:17 Doelpunten time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime own goal door Kobe Cools na 6', 0 - 1 6' Kobe Cools 0 - 1 Kobe Cools 6' goal door Aurélien Scheidler na 56', 1 - 1 56' Aurélien Scheidler 56' Aurélien Scheidler 1 - 1 goal door Vincent Janssen na 60', 1 - 2 60' Vincent Janssen 1 - 2 Vincent Janssen 60' own goal door Bryan Goncalves na 72', 1 - 3 72' Bryan Goncalves 1 - 3 Bryan Goncalves 72'

Antwerp trekt met een driepunter naar de kersttafel na zijn eerste competitiezege sinds 9 november. The Great Old werd in de 2e helft even opgeschrikt door de gelijkmaker van Dender, maar stelde snel orde op zaken. De thuisploeg schoot zichzelf in de voet met 2 owngoals in de 1-3-zege van Antwerp, dat weer zachtjes omhoog durft te kijken na de 2 op 12 van de voorbije weken.



Dender - Antwerp in een notendop Sleutelmoment Je kan niet elke week hopen dat je op voorsprong komt. De vroege achterstand legt de pijnpunten bij Dender duidelijk bloot. Een nijpend gebrek aan voetballend vermogen is de thuisploeg vanavond fataal geworden. Man van de Match Wroeten in de regen en de wind, dat ligt Vincent Janssen wel. De Nederlander scoorde op een heel belangrijk moment de 1-2 en was ook beslissend aanwezig bij de 1-3. Vooraan onmisbaar voor Antwerp. Opvallend Na acht opeenvolgende wedstrijden zonder zege tegen Dender kan Antwerp eindelijk nog eens vieren. De enige overwinning onderling dateerde al van 2006, toen nog in de tweede klasse.

Dender doet Antwerp maar eventjes schrikken

In een nat en guur Denderleeuw koos de thuisploeg voor haar beproefde recept: inzakken en op het juiste moment toeslaan. Tegen een vinnig Antwerp moest Dender-coach Euvrard echter al snel in zijn kookboek bladeren. Cools kopte een voorzet in eigen doel en zette zijn ploeg daarmee zelf een hak.



Dender moest het spel nu zelf maken en daar slaagde het voor de rust op geen enkel moment in. Geen enkel schot liet de promovendus optekenen. Antwerp kreeg de ruimte, maar leek er zich geen raad mee te weten. Bataille, Chery en Janssen zorgden voor enkele ongevaarlijke schotjes.



In de tweede helft kregen we een veel frisser Dender te zien. Scheidler kopte als waarschuwing eerst naast en mocht dan een voorzet van Gonçalves zomaar in doel lopen. Bij Antwerp konden ze zich wel voor het hoofd slaan dat ze na de 0-1 niet feller hadden aangedrongen.



Toch stelde de Great Old snel orde op zaken. Janssen werkte na een hakje van Kerk, en met wat hulp van de grabbelende Verrips, op het uur de 1-2 in doel en tien minuten later was de Nederlander daar opnieuw. Onder zijn druk tikte Gonçalves de aflegger van Bataille in zijn eigen doel. Alweer hielp Dender een handje.



Bij 1-3 was het vat ook af bij de thuisploeg. Invaller Praet liet zelfs nog een huizenhoge kans op 1-4 liggen. Dender blijft zo in de brede middenmoot, terwijl Antwerp met een lang verwachte zege weer iets dichter bij de top drie aanschurkt.

Scheidler: "Ze waren gewoon beter"

Ondanks een goal van Aurélien Scheidler ging Dender thuis de boot in. "We zijn gefrustreerd, want we hadden de ambitie om deze wedstrijd te winnen. Dat is niet gelukt. We hebben onszelf in moeilijkheden gebracht."



"Het is nu zo. We denken nu aan de volgende match, tegen Anderlecht", keek de spits al vooruit. "We moeten de focus houden en het nodige doen om die match te winnen."



Scheidler moest niet lang zoeken naar redenen voor de nederlaag van vanavond. "Onze eerste helft was niet goed gestructureerd. We drukten, maar niet met iedereen tegelijk. Antwerp is een goeie ploeg met goeie spelers. Vandaag waren ze gewoon beter."

Janssen: "Dit hadden we hard nodig"