LIVE: Charleroi test Kokubo drie keer, STVV-doelman houdt netten voorlopig schoon

Bertaccini zal niet vieren

Voor Bertaccini was (en is) Mambourg altijd de droombestemming. Niet dat er ooit een echte kans was dat hij voor de club van zijn dromen zou spelen, nadat hij de club verliet in zijn jeugd. De ouders van de geboren Carolo deden hun verhaal in de Franstalige media deze week: "Hij is nog steeds gek van de club", aldus vader Toni. "Als hij scoort gaat hij niet vieren."