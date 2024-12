LIVE (16:00 uur) Charleroi en STVV willen gevarenzone achter zich laten, wie doet goeie zaak op Mambourg?

Eén verwachte wissel

De Mil doet geen gekke dingen met zijn basiself. Van de elf jongens die 1-0 verloren bij OH Leuven, blijven er nog tien over. Andreou zit zijn dagje schorsing uit en wordt vervangen door Check Keita. Dabbagh, de andere geschorste, was in Leuven op de bank begonnen. Geen verschil dus vandaag, Stulic staat weer in de punt.