De aansluitingstreffer komt te laat: Charleroi vergroot de kopzorgen van STVV

Soms zit alles tegen. Twintig minuten voor tijd wilde Felice Mazzu ingrijpen met een dubbele wissel, maar zijn teammanager had het verkeerd begrepen. Brahimi, nummer 7, moest eraf voor Olivier Dumont maar de teammanager tikte het verkeerde cijfertje in. Zo kwam Yamamoto, nummer 6, in zijn plaats naar de bank. Vergissen is menselijk, zeker?

Zelf konden de Carolo's de kansen niet verzilveren maar dankzij een flater van Bruno Godeau brak het in een dominante eerste helft dan toch de ban. Godeau miste zijn ingreep volledig, Heymans toonde zich oog in oog met Kokubo opportunistisch en koelbloedig.

Adem Zorgane is de man met het stokje bij Charleroi. De Carolo-dirigent had vandaag statistieken moeten verzamelen, maar zijn ploegmaats hielpen niet. Onder meer na een mooi hakje voor Bernier had meer vervolg moeten hebben. Een knappe diepe bal van Zorgane zette wel de actie voor het tweede doelpunt op touw.

STVV toonde zich in de zoektocht naar doelpunten totaal onmondig in het Stade du Pays. Tot geboren Carolo Adriano Bertaccini aan het begin van extra tijd nog zijn doelpuntje meepikte, maar meer dan een aansluitingstreffer was het niet.

Voor rust tikte Stulic een tweede tegen de netten, maar wel vanuit buitenspel. Na de koffie was het wel prijs, voor ploegmaat Titraoui dan. Zorgane zette met veel overzicht een vlijmscherpe actie op, middenveldvriend Titraoui was goed mee om de teruggetrokken bal van Pétris binnen te leggen.

STVV is na de remonte onder Mazzu aan het wegglijden. Na nieuw puntenverlies bij Charleroi lijkt het de rol onderaan het klassement te missen. Als OH Leuven morgen wint bij Cercle Brugge is de eerste echte kloof van dit seizoen een feit en staan de Limburgers eronder.

Rik De Mil (Charleroi): "Twee doelpunten voor staan is gevaarlijk, je weet dat het gevoel verandert na dat tweede doelpunt. We moeten, zoals ik voor de match al zei, de wedstrijd doodmaken. Als we de derde maken is het volledig gedaan. We doen het nu thuis goed, we moeten dat buitenshuis bevestigen. Ik ben heel blij met de drie punten maar er komt meteen een nieuwe uitdaging aan. We moeten kalm blijven en blijven werken."



Felice Mazzu (STVV): "We beginnen wel goed, met veel beweging op de flanken. Maar we zijn te veel achteruitgetrokken en pakken dat doelpunt na een foutje. Na de wissels maken we in de tweede helft wel een nieuwe situatie, maar die konden we niet genoeg omzetten.

(over de mislukte wissel): "Er is simpelweg een fout gebeurd in de wissel die ik wilde uitvoeren. Dat gebeurt, het had gelukkig geen grote gevolgen vandaag ."