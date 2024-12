VAR moet overuren draaien: Cercle wint van OHL met penalty na het laatste fluitsignaal

Bij zowel Cercle Brugge als Oud-Heverlee Leuven veegden de nieuwe bezems van Feldhofer en Coleman nog zeer schoon. Beide ploegen waren onder hun recent aangestelde coaches ongeslagen.



Cercle leek, ondanks een pak wissels, nog roestig na de Europese feestavond tegen Basaksehir. Het was immers OHL dat in de openingsfase de betere ploeg was. Banzuzi kwam op zijn lange stelten heel dicht bij een vroeg doelpunt, maar schoof naast.



Gaandeweg kwam de thuisploeg er toch door met enkele kansjes. Kakou kopte over, Nunes schoot ver naast en een pegel van Magnée vloog recht op Leysen. Een slap schotje van Minda was nog het gevaarlijkst omdat de bezoekende doelman eventjes zeep aan zijn handschoenen had.



Na rust droogden de mogelijkheden helemaal op voor groen-zwart. In een bijzonder potige partij maakte OHL nog als enige echt aanspraak op de zege. Het mangelde bij de Leuvenaars echter aan de afwerking. Mitrovic en N'Dri konden hun kansen niet benutten.



Cercle-doelman Delanghe moest nadien wel ingrijpen toen Ikwuemesi alleen voor hem verscheen. Ook de rebound van Mitrovic hield hij knap uit zijn doel. Cercle stelde daar enkel een doorzichtige schwalbe van Ravych tegenover.



Scheidsrechter Allaerts dacht diep in de toegevoegde tijd dat ook Olaigbe hem probeerde te bedotten met een duik, maar na zijn laatste fluitsignaal bracht de VAR hem op andere gedachten. Olaigbe zette de strafschop zelf met veel overtuiging om.



Dankzij de zege wipt Cercle Brugge over STVV en Kortrijk naar een voorlopig veilige plek. Oud-Heverlee Leuven laat de kans liggen om een aanzienlijke kloof te slaan met de staart van het klassement.