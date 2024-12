Geeft Europese kwalificatie Cercle Brugge vleugels tegen OH Leuven?

Cercle Brugge had donderdag aan een gelijkspel tegen Basaksehir genoeg om zich rechtstreeks te plaatsen voor de 1/8e finales in de Conference League. Veel tijd voor euforie is er wel niet. Vanavond staat er namelijk opnieuw een belangrijke afspraak op de agenda. Tegen OH Leuven kan er maar best gewonnen worden om uit de gevarenzone te geraken.