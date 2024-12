Raapt rode lantaarn Beerschot iets tegen het Kortrijk van coach Vanderhaeghe in kelderverjaardagsduel?

Met Beerschot en op 2 na laatste Kortrijk is het laatste duel van de dag een kraker in de degradatiestrijd. Kortrijk staat 6 punten boven Beerschot, na een 0 op 6 kwam Yves Vanderhaege Freyr Alexandersson vervangen. Kijk hier of luister naar Radio 1 hoe hij het ervan afbrengt op bezoek bij het Beerschot van coach Dirk Kuyt. De match staat in het teken van de 125e verjaardag van Beerschot.