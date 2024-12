LIVE: Colassin reageert en brengt Beerschot langszij tegen KV Kortrijk

Nayel Mehssatou weet niet meer wat boven of onder is, of welke richting hij uit moet dribbelen. In zijn eigen zestien, met een hoop jongens in het paars rond zich, loopt hij met de bal richting zijn eigen doelman. Het is met best wat geluk dat Mehssatou zo geen doelpunt weggeeft. Is dat het effect van een ontketend Kiel?