Beerschot luistert 125e verjaardag niet op met zege, Yves Vanderhaeghe debuteert met entertainend gelijkspel

za 21 december 2024 23:33

Beerschot einde 2 - 2 KV Kortrijk 43' - Geel - Tom Reyners 45+1' - Geel - Billel Messaoudi 49' - Doelpunt - Abdoulaye Sissako (0 - 1) 52' - Geel - Nacho Ferri 55' - Doelpunt - Antoine Colassin (1 - 1) 62' - Doelpunt - Thibaud Verlinden (2 - 1) 69' - Verv. Ryan Alebiosu door Gilles Dewaele 69' - Verv. Billel Messaoudi door Thierry Ambrose 71' - Verv. Tom Reyners door Marco Weymans 71' - Verv. Antoine Colassin door Charly Keita 82' - Verv. Abdoulaye Sissako door Massimo Bruno 82' - Verv. Dion De Neve door Takuro Kaneko 83' - Verv. Marwan Al Sahafi door Welat Cagro 83' - Doelpunt - Nacho Ferri (2 - 2) 88' - Geel - Marco Weymans 90' - Verv. Brian Plat door Ayouba Kosiah 90' - Geel - Thibaud Verlinden 90+4' - Verv. Nacho Ferri door Tomoki Takamine Jupiler Pro League - speeldag 19 - 21/12/24 - 20:47 Doelpunten time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime goal door Abdoulaye Sissako na 49', 0 - 1 49' Abdoulaye Sissako 0 - 1 Abdoulaye Sissako 49' goal door Antoine Colassin na 55', 1 - 1 55' Antoine Colassin 55' Antoine Colassin 1 - 1 goal door Thibaud Verlinden na 62', 2 - 1 62' Thibaud Verlinden 62' Thibaud Verlinden 2 - 1 goal door Nacho Ferri na 83', 2 - 2 83' Nacho Ferri 2 - 2 Nacho Ferri 83'

Beerschot en KV Kortrijk hebben elkaar in bedwang gehouden op Het Kiel. Beerschot leek in een spektakelrijke tweede helft op weg om zijn 125e verjaardag te vieren met een gouden driepunter, maar degradatiecompagnon KV Kortrijk knokte zich naar een 2-2-gelijkspel. In de extra tijd raakte Beerschot nog het doelkader tijdens een spannend slotoffensief.

Beerschot - KV Kortrijk in een notendop Man van de match Zonder Thibaud Verlinden had KV Kortrijk gewoon gewonnen op Beerschot. De winger leverde eerst de assist voor de gelijkmaker en maakte daarna de terugkeer volledig met een heerlijke knal. Prachtprestatie, met het hart op de mouw. Sleutelmoment Na een zoekende eerste helft ontbrandde de tweede, zonder een druppel bloed, zweet of tranen ongeplengd te laten. Het doelpunt van Sissako bracht het plezier op Het Kiel tot leven. Opvallend Het veld moet niet goed liggen om een geweldige partij te hebben, dat is vandaag wel duidelijk. Wat ook waar is: dit veld ligt er echt wel heel slecht bij.

De Veekaa krijgt ongetwijfeld een beetje een déjà vue als het naar Beerschot kijkt. Ook Kortrijk stond vorig seizoen moederziel alleen laatste halverwege het seizoen, maar redde zich nog. Deze jaargang zou KV Kortrijk zelf wel eens de dupe kunnen zijn van een grote heropstanding. Die mogelijkheid hing als een zwaar deken over Het Kiel, De Neve kwam met een tikje over doel het dichtste bij een doelpunt. De ingehouden stilte duurde tot na de koffie, tot in een tweede helft beide ploegen hun opgespaard kruit lieten ontvlammen. Dion De Neve stak na een mislukte vrije trap van Beerschot het hele veld over en leek fout in te spelen. Sissako speelde echter dief in de zakken van Al-Sahafi en liep weg met de bal en het openingsdoelpunt.

Hét signaal voor Beerschot om meer te durven, Thibaud Verlinden nam het heft vlug in eigen handen. Met een pracht van een voorzet naar de tweede paal gaf hij Colassin maar één keuze: tegen de netten koppen. Samen met Verlinden stond heel het Kiel op, alleen Vandenberghe en een flinke dosis geluk hielden Beerschot van een voorsprong. Alebiosu liep bijna de bal in eigen doel. Iets later was het dan toch van dattem. Verlinden besliste het deze keer zelf. Vanop rechts kwam hij naar binnen en trapte ijskoud aan de eerste paal binnen. Staalhard, niets aan te doen voor Vandenberghe.

Geen KO

KV Kortrijk leek na de dubbelslag KO maar was na vijf minuten uitblazen toch klaar voor de rematch. Zonder Beerschot te laten ademen duwde het alles naar voren. Invallers Kaneko en Ambrose hielpen met een voorzet en kopbal de bal tot bij Ferri, het Spaanse woelwater zorgde voor de tweede gelijkmaker van de dag. Beide ploegen zullen vinden dat ze meer verdienden. In een waanzinnig slot trapte Kaneko via de verste paal voorlangs en eigenlijk had Ferri ook een penalty verdiend na een stevige handoplegging van Mbe Soh. Laforge schudde van nee. Al-Ghamdi mikte voor Beerschot nog een krul op de lat en zag invaller Keita twee keer net niet omzetten. Zoveel gevaar, maar de stand bleef onveranderd.

Brecht Dejaegere (KV Kortrijk): "Jammer dat we niet meer kunnen meepakken, maar ik denk dat een puntje misschien wel de juiste uitslag is. Bij mij blijft de penalty op het einde wat nazinderen, dat er opnieuw iets van ons afgepakt wordt. Het is sowieso een goed punt, maar toch wou je hier de drie punten pakken."

Thibaud Verlinden (Beerschot): "Ik denk dat we weer punten wegsmijten, zoals vorige week jammer genoeg. We doen allemaal ons best, soms is het goed, soms is het net niet goed genoeg. Het veld is een beetje schandalig als ik eerlijk mag zijn. Ik ben blij dat ik eindelijk eens scoor, heerlijk gevoel maar ik had liever de drie punten gehad."

Vanderhaeghe: "Voetbal wordt tot theorie herleid"

Yves Vanderhaeghe (KV Kortrijk): "Ja, er zat meteen veel animo in. Je weet dat als het stadion van Beerschot vol zit, dat er wat extra druk komt naar de bezoekers toe. Met dit punt kunnen we leven, uiteindelijk komt Beerschot niet dichter. Met een 2-3 hadden we een grote stap gezet, maar we mogen niet vergeten dat we op een bepaald moment 2-1 achter stonden." (over de mogelijke penalty/rode kaartfase van Ferri/Mbe Soh): "Als je het live ziet, zeg je altijd penalty. Ik heb de beelden nu teruggezien en achteraf kan je dan veel beslissingen nemen omdat het voetbal tot heel veel theorie herleid wordt tegenwoordig. Ik ben het er niet akkoord mee dat er geen fout gebeurt, onze aanvaller wordt volledig uit evenwicht gebracht. Het is zeker fout."

Dirk Kuyt (Beerschot): "Voetbal is soms een gekke, frustrerende sport. We hebben er alles aan gedaan om te winnen, we verdienden het volgens mij ook om te winnen. Dan voelt het als een verlies. Na de 2-1 liepen we te veel achteruit, daarom krijgen we ook weer die goal tegen. Na de gelijkmaker zie je het team nog alles uit zichzelf halen om te winnen. Dat je die kans om te winnen niet afmaakt, is frustrerend."