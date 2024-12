LIVE (18.15 uur): Club (met Skov Olsen, zonder Tzolis) wil tegen wisselvallig Mechelen in het zog van Genk blijven

Nilsson keert terug bij Club

Club Brugge kan zaterdag in de competitiewedstrijd bij KV Mechelen opnieuw rekenen op aanvaller Gustaf Nilsson. Dat bevestigde coach Nicky Hayen vrijdag op zijn persconferentie. De 27-jarige Zweed stond sinds begin oktober aan de zijlijn met een blessure aan de achillespees.



Nilsson maakte afgelopen zomer de overstap van Union naar Club Brugge. In zijn eerste maanden was hij in twaalf officiële wedstrijden voor blauw-zwart goed voor vier goals en vier assists. Begin oktober kreeg hij last van een ontsteking aan de achillespees. Eind oktober zat hij wel nog eens op de bank in de competitiewedstrijd tegen Anderlecht (2-1-zege), maar verder werkte hij aan zijn herstel.



Club Brugge is intussen aan een sterke reeks bezig. De kampioen bleef de voorbije negen wedstrijden (alle competities opgeteld) zonder nederlaag. In de Jupiler Pro League naderde blauw-zwart als tweede tot op vier punten van leider Racing Genk.