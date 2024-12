LIVE (16 uur): "Stugge tegenstander" KV Kortrijk hoopt leider Genk te verrassen

Racing Genk is op zijn hoede om KV Kortrijk te ontvangen in Limburg. Kortrijk heeft de jongste weken vertrouwen getankt, terwijl het Genkse pantser scheurtjes vertoont. Kunnen de West-Vlamingen - net als in de heenronde - verrassen? Het antwoord volgt hier en op Radio 1 om 16 uur.