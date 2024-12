LIVE: Ito zet Gent met een raket al vroeg op voorsprong tegen STVV

Vrancken trekt zich op aan spelpeil van Gent

Het is bijna een maand geleden dat AA Gent nog eens kon winnen (5-0 tegen Standard), maar van een crisis is toch nog geen sprake. Een nieuwe nederlaag zou daar wel voor kunnen zorgen.



Gent-coach Wouter Vrancken trekt zich op aan het spel van zijn ploeg, vooral dan in de match tegen Union. "Enkel de efficiëntie blijft een beetje achterwege, terwijl dat in het begin van het seizoen andersom was."