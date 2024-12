KAA Gent speelt de twijfels niet van zich af, maar ademt weer wat vrijer na zege tegen STVV

za 7 december 2024 22:42

KAA Gent einde 2 - 0 STVV 17' - Doelpunt - Atsuki Ito (1 - 0) 22' - Geel - Joel Chima Fujita 29' - Geel - Jordan Torunarigha 41' - Geel - Hugo Gambor 41' - Geel - Adriano Bertaccini 60' - Verv. Hugo Gambor door Tiago Araújo 61' - Verv. Momodou Lamin Sonko door Tibe De Vlieger 66' - Verv. Jordan Torunarigha door Stefan Mitrovic 67' - Verv. Robert-Jan Vanwesemael door Rihito Yamamoto 74' - Geel - Atsuki Ito 77' - Verv. Andrew Hjulsager door Franck Surdez 78' - Verv. Atsuki Ito door Sven Kums 83' - Geel - Sven Kums 86' - Verv. Ryoya Ogawa door Jay-David Mbalanda 86' - Verv. Zineddine Belaïd door Frederic Ananou 90' - Geel - Rihito Yamamoto 90+1' - Doelpunt - Max Dean (2 - 0) 90+5' - Geel - Archie Brown Jupiler Pro League - speeldag 17 - 07/12/24 - 20:47 Doelpunten time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime goal door Atsuki Ito na 17', 1 - 0 17' Atsuki Ito 17' Atsuki Ito 1 - 0 goal door Max Dean na 90+1', 2 - 0 90+1' Max Dean 90+1' Max Dean 2 - 0

KAA Gent heeft de drie punten in eigen huis gehouden. In een matige wedstrijd tegen STVV opende Ito de score met een knappe streep, daarna was het wachten tot de verlossende 2-0 van Dean in de toegevoegde tijd. Gent springt naar de 5e plaats, Sint-Truiden blijft in de rechterkolom hangen.

KAA Gent - STVV in een notendop Man van de match Niemand stak er bovenuit, niemand zakte door de ondergrens. Dan kiezen we maar voor Ito: met een droge poeier bracht hij Gent al vroeg op voorsprong, ook zijn andere acties waren bij momenten een streling voor het oog. Een Japanner met pit. Sleutelmoment De streep van Ito verlichtte meteen de druk op de Gentse schouders. STVV leek nooit bij machte om iets terug te doen, de Buffalo's konden de hele wedstrijd meedrijven op die golf. Statistiek Als Gent op voorsprong komt, verliest het niet. Trainer Wouter Vrancken zal het graag lezen: zijn ploeg kan een resultaat ook zonder veel franjes over de streep trekken.

KAA Gent wilde de pot tegen STVV vooral gebruiken om zichzelf terug te vinden.



Want één schamel gelijkspel in de laatste 4 wedstrijden over alle competities heen, dat was nét iets te weinig.



Ito - opnieuw in de basis na het bekerdebacle in Union - had die opdracht begrepen.

Met een zondagsschot op zaterdag scheurde hij bijna de vijandige netten in twee, de Buffalo's hadden hun gedroomde vroege voorsprong beet.



Een reactie van STVV dan? Nee, die bleef uit. Roef moest welgeteld één keer plat op een schot van lichtpuntje Bertaccini.



Dat aanvoerder Godeau tijdens het flashinterview in de rust zijn ploeg "een goede wedstrijd zag spelen", deed dan ook onze wenkbrauwen fronsen.

Ito maakte zijn eerste in Gentse loondienst.

Gent valt (net) niet in slaap

Ook na de pauze bleef de regie de ganse tijd in handen van de thuisploeg.



Sint-Truiden produceerde te veel afval om Gent écht in verlegenheid te brengen, al bleef het wel lang spannend door die krappe voorsprong.



In minuut 90 vond Dean het dan welletjes: na een knappe doorsteekbal van Gandelman gaf de Engelsman het nekschot: 2-0 en "job done".



Twee keer schoot de Gantoise binnen het kader, twee keer was het bingo. Of hoe je ook met efficiënt voetbal wedstrijden kan winnen.



Wouter Vrancken maalde er niet om en is vooral blij met de drie punten in deze drukke periode, Gent klautert zo over KV Mechelen naar stek 5.



Met een gezonde portie vertrouwen ontvangen ze donderdag TSC in de Conference League, STVV maakt zich dan weer op voor de komst van recordkampioen Anderlecht.

Dean zal lekker slapen vannacht.