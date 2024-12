Het was nog bibberen en beven in slot, maar Dender juicht na maand zonder zege opnieuw tegen Westerlo

Een deugddoende overwinning voor Dender. De promovendus kon - na een reeks frustrerende gelijke spelen - al twee maanden niet meer winnen in de Belgische competitie, maar een doelpunt van Nathan Rodes vlak voor de rust was deze keer genoeg voor een driepunter. Dender schuift zo stilletjes op in de dichtbevolkte middenmoot, Westerlo blijft ter plaatste trappelen.

Fabio Ferraro was op zijn vleugel overal. In de eerste helft voor de belangrijke assist, in de tweede waarin Dender de voorsprong moest beschermen van in een egelstelling. Tackelen, voorzetten, de lijn afdweilen, alles deed hij.

Helemaal in het slot had Frigan nog een Westels puntje aan het hoofd. De voorzet van Gumuskaya was knap, de deviatie van Frigan net te subtiel.

Met ieder een 4-1-verlies als laatste resultaat, was het voor beide ploegen vandaag kwestie van herpakken. Ja, Westerlo had een halve b-ploeg gestuurd naar de bekermatch tegen Anderlecht. Ja, de score van Club Brugge-Dender was overdreven, maar toch.

Koen Van Langendonck (Westerlo): "Onze eerste helft schieten we onszelf in de voet. We wisten dat de omstandigheden moeilijk gingen zijn, dat we duels en tweede ballen moesten winnen. We waren niet op de afspraak en dan krijg je een typische goal tegen op stilstaande fase. Tot aan de zestien ging het in de tweede helft goed, de laatste pass ontbrak gewoon. We moeten vooral in eigen boezem kijken."

Timmy Simons (Westerlo): "Het lag dicht bij elkaar. Dender was beter in het spel dan wij de eerste helft. Tegen hun intensiteit moesten we simpel spelen, met weinig baltoetsen, maar we zijn net te veel meegegaan in hun duels. Chapeau voor hen, maar daar hebben ze van geprofiteerd. De bal viel ook niet honderd procent goed voor ons, we hebben een paar momenten gehad, maar we moeten beter doen in de waarheidszone. Je weet: als Dender 1-0 voorkomt, dan gaan ze nog compacter spelen en moet je nog nauwkeuriger spelen. Dat is het moeilijkste in voetbal."



Vincent Euvrard (Dender): "We begonnen vandaag met de goede energie, al was het een paar keer 'net niet'. Daardoor ga je maar met 1-0 de rust in, erna kwamen we te veel in de verdrukking en vergeten we de tweede te maken. Het was bibberen tot het einde, maar al bij al hebben we nog vrij makkelijk en verdiend de overwinning binnengehaald."