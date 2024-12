LIVE: Brilscore blijft staan ondanks grote kansen voor Cercle, Union zwoegt

Vertrokken trein?

Union heeft voor het eerst dit seizoen drie wedstrijden op rij gewonnen en is ondertussen ook acht wedstrijden ongeslagen. In de competitie staat het op een zucht van top zes, het matige seizoensbegin mag dus stillaan vergeten worden. Coach Pocognoli ziet ook dat het goed is: "Het is een mooie reeks, Europees, de beker, het kampioenschap... Na de prestaties zijn nu ook de resultaten goed. We zitten op een goede golf."