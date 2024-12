LIVE: Charleroi morst met de kansen, Antwerp mag blij zijn met kleine achterstand

Drie wissels bij Antwerp

In de bekerwedstrijd tegen Kortrijk stond Butez nog eens in doel bij Antwerp, maar vandaag neemt Lammens zijn plek tussen de palen weer in. In vergelijking met de startelf in het bekerduel zien we nog twee wijzigingen. Kerk en Costa komen in de ploeg voor Valencia en de geschorste Odoi.