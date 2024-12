LIVE: Anderlecht voert de druk op, paal en Shinton houden Beerschot overeind

Dolberg rijgt de goals aaneen

Kasper Dolberg is aan een uitstekend seizoen bezig. De Deense spits zit aan 10 competitietreffers en met zijn twee goals tegen Westerlo afgelopen donderdag staat de teller in de Croky Cup ook al op 5. Enkel Europees is het wat minder met slechts één goal in de Europa League.



Dolberg kwam vooral de laatste 5 weken helemaal onder stoom. 12 van zijn in totaal 16 treffers maakte hij in de laatste 6 wedstrijden van paars-wit.