LIVE (18.30 uur): Een maand voor de bekerclash treffen Anderlecht en Beerschot elkaar in de competitie

Op 7 januari kijken Beerschot en Anderlecht elkaar op Het Kiel in de ogen voor hun kwartfinale in de Croky Cup. Vanavond treffen ze elkaar in de competitie, in het Lotto Park. Bij paars-wit hebben ze nog een eitje te pellen met Beerschot na de verrassende nederlaag in de heenronde. Volg de wedstrijd hier vanaf 18.30 uur.