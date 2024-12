Genk-coach Fink keert terug naar STVV: "Een extra dimensie, maar ik wil gewoon de 3 punten"

Tolu vs. Bertaccini

STVV-Genk is ook het duel tussen Adriano Bertaccini en Tolu Arokodare. De Belg staat 3e in de topschuttersstand met 8 goals in 13 duels, de Nigeriaan 2e met 9 doelpunten in 15 matchen.



Helemaal bovenaan staat de Deen Kasper Dolberg, goed voor 10 treffers in 14 wedstrijden. Dolberg en co. werken vanmiddag om 16 uur hun partij af bij OHL.