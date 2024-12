LIVE: OH Leuven maakt het Anderlecht niet makkelijk in boeiende eerste helft vol kleine kansen

Amuzu in de basis

Amuzu was donderdagavond beslissend als invaller: de vleugelspeler knalde in het slot de 2-2 tegen de touwen tegen Porto. Vandaag krijgt hij zijn kans vanaf de aftrap, want Edozie moest afhaken met een blessure.



Voorts verschijnen ook Leoni en Dreyer weer in de basiself. Dat is slecht nieuws voor Dendoncker en Degreef, zij verhuizen naar de bank.