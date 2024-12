Kan OH Leuven iets doen aan de sneltrein Anderlecht?

Anderlecht wervelt door de competitie: 4-0 tegen Kortrijk, 0-5 tegen Cercle, 6-0 tegen KAA Gent in de laatste 3 duels. Kan OHL de Brusselse trein stoppen? In de heenmatch werd het begin augustus 1-1, RSCA kon van de laatste 9 onderlinge confrontaties maar 2 keer winnen. Volg de match hier of op Radio 1.