LIVE: De Neve trapt geplaagd KV Kortrijk op voorsprong na afgekeurd doelpunt voor KV Mechelen

Doelpunt of niet?

Chaos in de Kortrijkse box! Hoe weten we niet, maar de bal eindigt tegen de lat. Ouattara loopt juichend weg, maar Verboomen zegt dat de bal niét over de lijn was. Terwijl we wachten op de herhaling heeft Schoofs nog een gigantische kans, maar Vandenberghe tikt dit schot voorbij zijn kooi.