Kortrijk ontvangt KV Mechelen: "Ik doe er alles aan om club te redden"

Kortrijk zonder punten in november

Een dikke maand na hun vorige duel, waarbij KV Mechelen vlot met 3-0 won, krijgt Kortrijk in eigen huis de kans om revanche te nemen. KVK-KVM is de opener van de 16e speeldag.



Lauberbach, Bafdili en Foulon maakten de goals tussen de 45e en de 55e minuut.



Kortrijk kon in november nog geen punten sprokkelen (0 op 9) en blijft voorlaatste. Op 25 oktober was er wel de belangrijke 1-0-zege tegen rode lantaarn Beerschot. Daarna waren Anderlecht (4-0), Antwerp (1-2) en Westerlo (4-0) te sterk.



KV Mechelen, dat vorige week met 3-0 won van Beerschot, draait als vijfde mooi bovenaan mee.