LIVE: Geen goals voor de rust in wedstrijd vol duels tussen Standard en Cercle Brugge

In de compacte buik van het klassement in de Jupiler Pro League staan Standard en Cercle Brugge op speeldag 15 tegenover elkaar. Bij winst kan de Vereniging, vooraf op plek 14, in één klap op gelijke hoogte van Standard komen in de stand. Volg alle actie live met tekstupdates op deze pagina en met flitsen op Radio 1.