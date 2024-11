Cercle Brugge blijft in zelfde bedje ziek, Andi Zeqiri kroont zich tot matchwinnnaar bij Standard

EINDE: Standard wint opnieuw voor eigen volk

Mooi was het op het einde allemaal niet, maar de 3 punten zijn wel opnieuw voor Standard in eigen huis. Andi Zeqiri maakte het verschil met een heerlijke kopbal op het uur, goed voor een zuinige 1-0.



De Rouches springen zo naar een gedeelde zesde plaats, Cercle Brugge kon geen vuist meer maken in het slot en blijft hangen in de gevarenzone.