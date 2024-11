LIVE: Schrijvers maakt zijn owngoal goed en brengt OH Leuven weer naast Union

Union in het voordeel

Sinds de terugkeer van Union op het hoogste niveau in 2021, een jaartje na OH Leuven, konden de Leuvenaars alleen de eerste confrontatie op bezoek in Brussel winnen. Nadien trokken de Unionisten 5 keer op een rij aan het langste eind, met scores van 1-4, 0-3 en 0-2 in Leuven.



Ook in 1B troffen Union en OHL elkaar meermaals, met 4 confrontaties per seizoen van 2016 tot 2020. Daarin dateert de laatste Leuvense thuiszege ook al van januari 2018. Zo kwam Union onder meer met 3-5 winnen aan Den Dreef.